Beyşehir Belediyesi kış öncesi acil müdahale ekibi oluşturdu - Son Dakika

Beyşehir Belediyesi tarafından kış mevsiminin başlaması nedeniyle karla mücadelede özel mesai yapacak acil müdahale ekibi oluşturulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, kış dönemi dolayısıyla belediye olarak tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Bu çerçevede, kış mevsimi öncesinde Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili diğer birimler bünyesinde karla mücadele konusunda acil müdahale ekibinin oluşturulduğunu vurgulayan Bayındır, şunları kaydetti:

"İlçemizi bölgelere ayırarak muhtemel kar yağışına karşı teyakkuz halinde bekliyoruz. Bu yıl, kış döneminde belediyemizin bünyesine kazandırdığımız yeni araç ve iş makinelerimizle vatandaşlarımıza daha hızlı ve yerinde hizmet etmek için 7/24 saat esasıyla yoğun bir mesai içerisinde olacağız. 8 greyder, 11 kazıyıcı yükleyici kepçe, 3 kar kürüme ve tuzlama aracı ve 3 yükleyici loader olmak üzere toplam 25 iş makinesi ve dış mahallelerimizde karla mücadelede kar kürümede kullanılan 40 traktör arkası gelberi ile oluşturduğumuz tüm ekiplerimiz kış dönemini hazır şekilde bekliyor. Beyşehir Belediyesi olarak kış sezonuna hazırız."