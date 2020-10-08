Beyşehir'de çevre gönüllüleri doğayı temizleyebilmek için birbiriyle yarışıyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çevre gönüllüleri insanoğlunun atıklarıyla kirlettiği doğa ve çevreyi temizleyebilmek için seferber oldu. Günlerdir devam eden mesaide, bölgede yaşanılan çevre katliamı adeta gözler önüne serildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Beyşehir'in yeni hali, eski hali" sloganıyla başlattığı çevre temizliği kampanyasına çok sayıda gönüllü destek veriyor.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin sponsor olduğu projeye, Beyşehir Belediyesi de destek veriyor. Proje kapsamında, aynı zamanda milli park olan Beyşehir Gölü'nün kıyı ve sahil şeridi, ormanlık ve koruluk alanlar, piknik sahaları, muhtelif yeşil alanlar çevreye gelişigüzel atılan atık ve çöplerden arındırılıyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından düzenlenen çevre temizliği kampanyasının bir diğer ayağını da fotoğraf yarışmasının oluşturduğunu söyledi.

Büyükkafalı, "Aslında, bir ayağında fotoğraf yarışması da olan bu proje Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifimizin bir sosyal projesiydi. Bu çerçevede kooperatifimiz bizlere destek verdi, önümüzü açtı." dedi.

Proje kapsamında Beyşehir Gölü kıyı şeridindeki koruluk alanda temizlik yapan Saniye Göker, "Sahil şeridimizi temizledikten sonra kıyıda masa kurup son haliyle çay keyfi yaşadık. Bu anları da fotoğrafladık. Göl kenarlarının aynı bu şekilde bırakılmasını istiyoruz. Tertemiz mis gibi, nasıl ki doğaya çıktığımız zaman biz nefes alıyoruz. Neler toplamadık ki, bebek bezleri, içki, plastik ve cam meşrubat ve su şişeleri, aklınıza gelebilecek her türlü pislik vardı." dedi.