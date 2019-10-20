Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Beyşehir'de hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Beyşehir'de hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyşehir'de hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Durmuş K. idaresindeki 42 FMV 17 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir- Akseki karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü ve eşi Hatice K. Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Beyşehir, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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