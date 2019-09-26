Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı
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Beyşehir'de ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı

2 gün önce

Beyşehir'de, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunuldu.

Beyşehir'de ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı, System.String[]

Beyşehir'de, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla Beyşehir Ticaret Odası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunuldu.

Okullara eğitim yardımı için alışveriş çekleri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Rüştü Beğendi ile yönetim kurulu üyeleri ve oda sekreteri nezaretinde dağıtıldı.

Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, yaptığı açıklamada, "Oda olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve çocuklarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmayı kendimize bir görev olarak gördüyoruz. Eğitim yardımlarımızı bu yıl alışveriş çeki ile dağıtmak istedik. Beyşehir Ticaret Odası olarak tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasında görev yapan eğitimcilerimize başarılar diliyoruz. Toplamda 40 bin lira olan alışveriş çeklerini, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla bölgemizde bulunan ilkokullara dağıtılmıştır. Bu alışveriş çekleri ile öğrencilerimiz kendi ihtiyaçlarına göre kırtasiye, giyim ve ayakkabı alabileceklerdir." dedi.

Mustafa Akbıyık, Beyşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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