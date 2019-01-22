Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Beyşehir'de Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

54 dakika önce

Beyşehir ilçesinde, doğada kış şartlarından dolayı yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Beyşehir'de Yaban Hayvanlarına Yem Desteği, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, doğada kış şartlarından dolayı yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Beyşehir Kaymakamlığı öncülüğünde Beyşehir Milli Parklar Şefliği'nin koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, doğada yaşamını sürdüren yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışma gerçekleştirildi.

Yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında kamuoyunda bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme yapmak amacıyla da düzenlenen etkinlikte, ilçenin yüksek rakıma sahip yerleşim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'nde yaban hayvanları için gıda maddeleri beyaz örtünün hakim olduğu alanlara bırakıldı.

Etkinliğe, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Tuğrul Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman, kurum müdürleri, bazı oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Huğlu, Beyşehir, Yaban, Güncel
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