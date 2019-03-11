Son Dakika Haberleri: Beyşehir Gölü Adalarında Ekim Telaşı

Beyşehir Gölü Adalarında Ekim Telaşı

57 dakika önce

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde bulunan bazı adalarda ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçilerin ekim telaşı başladı.

Beyşehir Gölü Adalarında Ekim Telaşı, System.String[]
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde bulunan bazı adalarda ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçilerin ekim telaşı başladı.


İrili ufaklı 33 adanın bulunduğu Beyşehir Gölü'ndeki bazı adalarda, tarımsal faaliyetler de yapılıyor.

Göle kıyısı bulunan, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi açıklarında yer alan adalarda, bölgede yaşayan çiftçiler arpa ve buğday ekimi yapıyor.

Çiftçiler, sonbahar döneminde adalara ekimini yaptıkları tarlalarında gübreleme faaliyetleri için traktör ve bazı tarımsal makinelerini dubalar üzerinde geçiriyor.

Adaya çıkarılan traktör ve tarımsal makineler, her türlü ekim, gübreleme ve diğer faaliyetlerde kullanılıyor.

Sonbahar döneminde ekimi yapılan ürünler, temmuz-ağustos aylarında hasat ediliyor. Hasat için de adalara biçerdöver geçiriliyor. Hasat edilen ürün, daha sonra yine göl üzerinde yüzdürülerek yerleşim merkezlerine götürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:47 Kaynak: AA

Türkiye, Beyşehir, Güncel
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