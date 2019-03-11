Beyşehir Gölü Adalarında Ekim Telaşı

Türkiye
'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir
Gölü'nde bulunan bazı adalarda ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçilerin ekim telaşı başladı.
İrili ufaklı 33 adanın bulunduğu Beyşehir Gölü'ndeki bazı adalarda, tarımsal faaliyetler de yapılıyor. Göle
kıyısı bulunan, ilçeye bağlı Çiftlik
Mahallesi açıklarında yer alan adalarda, bölgede yaşayan çiftçiler arpa ve buğday ekimi yapıyor.
Çiftçiler, sonbahar döneminde adalara ekimini yaptıkları tarlalarında gübreleme faaliyetleri için traktör ve bazı tarımsal makinelerini dubalar üzerinde geçiriyor.
Adaya çıkarılan traktör ve tarımsal makineler, her türlü ekim, gübreleme ve diğer faaliyetlerde kullanılıyor.
Sonbahar döneminde ekimi yapılan ürünler, temmuz-ağustos aylarında hasat ediliyor. Hasat için de adalara biçerdöver geçiriliyor. Hasat edilen ürün, daha sonra yine göl üzerinde yüzdürülerek yerleşim merkezlerine götürülüyor.