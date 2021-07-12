Beyşehir Gölü Temizliği İçin Alınan Katamaran Göle İndirildi - Son Dakika

İmzalanan protokol kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle temin edilen katamaranın Beyşehir Gölü'ne indirme programına; Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, Şarkikarağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, Beyşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Yaşar Kahraman katıldı.

Katamaran; gölde oluşabilecek kirliliğin önlenmesi, oluşan atıkların taşınması, yapılacak inceleme ve araştırmalarda gerekli teçhizatın taşınması ve kurulumu, acil durumlarda ve bölgede oluşabilecek hayati ihtiyaçların temininde kullanılacak. Ayrıca; Beyşehir Gölü ve havzasının ekolojik durumunun değerlendirilmesi, su seviyesi-su kalitesi izleme istasyonları projesi kapsamında ölçüm ve analizi ile önümüzdeki süreçte gölde yapılacak araştırma ve incelemelerde de kataraman kullanılacak.