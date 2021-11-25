Biden, Şükran Günü'nde sahil güvenlik ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü'nü geçirdiği Massachusetts eyaletinde sahil güvenlik ekiplerini ziyaret etti.

Biden ve eşi Jill Biden, Massachusetts'e bağlı Nantucket bölgesinde bulunan sahil güvenlik ekiplerinin yanına giderek günlerini kutladı.

Sahil güvenlik ekiplerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında harika işler çıkardığını belirten Biden, onlara müteşekkir olduğunu ifade etti.

Öte yandan New York'ta yapılan Macy's Şükran Günü yürüyüşünü de canlı izleyen Biden, Kovid-19 salgınının ardından bu yürüyüşün tekrar yapılmasını "ABD'nin geri döndüğünün bir işareti" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Biden, aile geleneğinin parçası olarak Şükran Günü tatilini Massachusetts'te geçiriyor.