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Biga'da diyabet günü etkinliği

6 saat önce

Biga'da diyabet günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

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Biga'da diyabet günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Güneş Arıkan Yamaç, doktorlar, hemşireler ve öğrenciler katıldı.

Şehir parkında sona eren yürüyüşte konuşan Uzm. Dr. Yamaç, diyabetin her aileyi ilgilendirdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre günümüzde 425 milyondan fazla yetişkin diyabet hastası bulunduğunu belirten Yamaç, "Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı çocuk ve gençlerde diyabet görülme sıklığını arttırmaktadır. Diyabet konusunda toplumda farkındalığın arttırılması ve konunun öneminin vurgulanması amacıyla dünya sağlık örgütü ve uluslararası diyabet federasyonunun öncülüğünde her yıl 14 kasım günü dünya diyabet günü olarak kutlanmaktadır. Bu yılın teması ise diyabet ve aile olarak belirlenmiştir." dedi.

Yürüyüş sonunda, Özel Biga Can Hastanesi diyetisyenlerinin hazırladığı kurabiyeler ve Biga Belediyesinin ikram ettiği elmalar katılımcılara dağıtıldı

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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