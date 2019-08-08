Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Gölcan'ın acı günü
1 saat önce
Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan'ın abisi Mete Gölcan (82) vefat etti.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:56 Kaynak: İHA
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan'ın abisi Mete Gölcan (82) vefat etti.
Merhum Mete Gölcan bugün öğle namazına müteakip Şerifpaşa Cami'nde Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş
tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin
, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı! Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu