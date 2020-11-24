Bilecik'te devrilen tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bilecik'te inşaat malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım aksadı.
Alınan bilgiye göre, Orhan B. idaresindeki 34 CSB 717 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, Bilecik- Osmaneli yolunun Gülümbe Rampaları mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilmenin etkisiyle tırda bulunan inşaat malzemeleri yola saçıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım aksarken tırın çekici ile olay yerinden kaldırılması sonrası ulaşım normale döndü.
Tır sürücüsü Orhan B. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
- Kaynak: AA
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