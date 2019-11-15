Bilecik'te

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İl Müftülüğünce "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.



İlahiyatçı Prof. Dr. M. Cevat Akşit, Atatürk Spor Salonundaki konferansta, Kur'an-ı Kerim'e inanılmazsa mümin olunamayacağını, imanın bütün olduğunu ve parçalanamayacağını ifade ederek, Türk milletinin 926 yılında Müslüman olduğunu söyledi.



"Toplumun çekirdeği ailedir"



Toplumun çekirdeğinin aile olduğunu anlatan Akşit, "Toplumun çekirdeği ailedir. Ailede güzel geçim Allah'ın en sevdiğidir. Peygamber sevgisini unutmayalım. İslam, insan nizamının, düzeninin kıyamete kadar devam etmesi için gereklidir. Kainat nizamının devamı, insan nizamına bağlıdır. Allah, insan neslinin devamı içinde tek yol kabul etmiş, evlenmek. Evlenme çağına gelen uygun adamlarınızı evlendirin. Aile yuvası kurulmasını Cenab-ı Allah emrediyor. Çocuk sesi olan yere melekler gelir, bereket gelir. Çocuklarınıza kötü örnek olmayın" dedi.



Bilecik Valisi Bilal Şentürk de millet ve devlet olarak, daha güçlü olabilmek için temel çekirdeğin aile olduğunu söyledi.



Vali Şentürk ve İl Müftüsü Necati Akkuş, Prof. Dr. Akşit'e, konferansından dolayı teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK