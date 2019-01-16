Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Türk Halk Müziği Konseri

Bilecik'te Türk Halk Müziği Konseri

43 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Bilecik'te Türk Halk Müziği Konseri, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser öncesi "Sevgin İliklerime İşlesin" projesi hakkında bilgi verildi. Bilecik'teki koro üyeleri ve orkestrası tarafından seslendirilen türküler, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Nihat Can, koro üyeleri, orkestra ve katılımcılara teşekkür etti. Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların fiziki hizmetlerin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile de buluşturulduğunu belirterek, "Belediyemiz kültür sanat etkinlikleri kapsamında güzel bir geceyi birlikte yaşadık. Bana göre bu ekiple her yere gidilir. İnşallah önümüzdeki dönemde bu değerli koro üyelerimiz ve orkestramız ile İnşallah şehrimiz dışındaki programlara gitmeyi arzu ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız hem yetenekleri hem de cesaretleri ile sahneye çıktılar. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan bütün çalışma arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Nihat Can, konser sonunda koro üyeleri ve vatandaşlarımızla hatıra fotoğrafı çektirdi ve sohbet etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Yaşam
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