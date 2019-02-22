Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik'te Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

26 dakika önce

Bilecik'te umre için kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Bilecik'te Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı, System.String[]
Bilecik'te umre için kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi alanında gerçekleştirilen uğurlama programında Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can umre yolcularına hayırlı yolculuklar diledi. Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'ten de kutsal topraklara yolculuk olduğunu kaydeden Başkan Nihat Can, "Müminlerin bayramı olan Cuma gününde, kutsal topraklara umre yolculuğu için çıkan değerli hemşehrilerimizi uğurladık. Cenabı Allah kardeşlerimizin çıktığı bu yolculuktan en iyi şekilde istifade ederek dönmeyi nasip etsin. Kutsal mekanlar yüzü suyu hürmetine milletimizin ve devletimizin birlik ve beraberliğini daim etsin" ifadelerini kullandı.

Umre yolcuları ile fotoğraf çektiren Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, kutsal yolculuğa çıkan vatandaşlardan ülke ve milletin birlik ve beraberliği için dua etmelerini istedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Umre, Yaşam
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