Bilecik yine ilkleri Pazaryeri'nde yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik yine ilkleri Pazaryeri'nde yaşıyor - Son Dakika

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri'nde yaşıyor

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Pazaryerispor ile Bilecik'te ilk olan futbol akademisini hayata geçiriyor.

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri'nde yaşıyor, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Pazaryeri spor ile Bilecik'te ilk olan futbol akademisini hayata geçiriyor.


Pazaryerispor Yaz Futbol Okullarından sonra futbol akademisi açıyor. Pazaryerispor Teknik Direktörü İsmail Öztürk, akademi kurma yetkisi alarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in destekleri ile Pazaryeri ilçesinde Futbol akademisi kuruyor. Açılacak futbol akademisi ile Pazaryerispor'a kaliteli futbolcular yetiştirmeyi hedefleyen teknik direktör İsmail Öztürk, "Pazaryerispor yaz spor okullarında yaz döneminde zaman kısıtlı olduğu için çocuklar tam futbola alışacakları zaman dönem bitiyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in destekleri ile ilçemize futbol akademisi kurarak Pazaryerispor'a ve diğer kulüplere yetenekli futbolcular yetiştireceğiz. Açılacak futbol akademisi ile her yaştan çocuklarımıza futbolu sevdireceğiz ve öğreteceğiz. Futbol akademisi için sporcu kayıtlarımız Mart ayının sonunda alınarak Nisan ayında da faaliyete başlayacağız" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:59 Kaynak: İHA
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