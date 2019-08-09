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Bileyicilerde Kurban Bayramı hareketliliği

42 dakika önce

Aydın'da, Kurban Bayramı'na saatler kala kurban kesecek vatandaşlar, bıçak bileyicilerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Bileyicilerde Kurban Bayramı hareketliliği, System.String[]
Aydın'da, Kurban Bayramı'na saatler kala kurban kesecek vatandaşlar, bıçak bileyicilerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Geceleri bile çark döndürüp bıçakları keskinleştiren bileyiciler işlerin yoğunluğundan memnun. Dedesinden kalma bileyicilik mesleğini yapan Köşklü bileyicilerden Ali Fidan, her yıl kurbana 15-20 gün kala tezgah açtığını belirterek "Son bir hafta kala günün 18 saatini bıçak bileyerek geçiyoruz" dedi.

Kurban Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken, diğer taraftan da bıçakları hazırlama telaşına düştü. Kurban kesiminde dikkat edilecek hususlardan birinin de kurbanın kesileceği bıçağın keskin ve uygun olması olduğunu belirten Köşklü bileyicilerden Ali Fidan, bileme işini dede mesleği olarak sürdürdüğünü belirtti. Ballı Ailesi olarak dedesinden babasına babasından da kendisine devrolan bileme işini sürdürdüğünü belirten Ali Fidan, her kurban bayramında yaklaşık 2 bin bıçak bilediğini belirtti. Bu işi aile olarak meslek edindiklerini belirten Ali Fidan, "Rahmetli dedem kurban öncesi köyün bıçaklarını bilermiş. Dedem vefat edince bileme işini babam sürdürdü. Babam vefat edince ben devraldım. Yaklaşık 70 yıldır bıçak biliyoruz" diyerek işlerin yoğun olduğunu belirtti. - AYDIN
Kurban Bayramı, Ali Fidan, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
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