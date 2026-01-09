Bilge Yazarlar Projesi: Genç Yazarlar Yetişiyor - Son Dakika
Bilge Yazarlar Projesi: Genç Yazarlar Yetişiyor

09.01.2026 22:36
Ankara'da lise öğrencilerine yazarlık eğitimi sunan proje, edebiyat dünyasına yeni isimler kazandırıyor.

Ankara'da lise öğrencilerini yazarlık yolculuğuna hazırlayan ve Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmayı hedefleyen "Bilge Yazarlar Projesi" devam ediyor.

Türkiye Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği himayesinde 2021 yılında hayata geçirilen projede, lise öğrencileri deneme, hikaye, roman ve şiir türlerinde eğitim alarak "yazar adayı" olarak yetişiyor.

Gençler, "Tohum", "Filiz" ve "Fidan" olarak adlandırılan aşamalardan geçerek edebiyat dünyasına ilk adımlarını atıyor.

Projede, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle gençlere deneme, hikaye, roman ve şiir dallarında teorik ve uygulamalı yazarlık eğitimi sunuluyor.

Tamamen ücretsiz sunulan bu eğitimlerde gençler karakter oluşturma, metin kurgu teknikleri ve dil bilgisi estetiği gibi konularda kapsamlı dersler alıyor. Projenin en somut başarısı ise eğitim sonunda ortaya çıkıyor. Atölye sürecini başarıyla tamamlayan gençlerin eserleri, titiz bir editörlük sürecinin ardından kitaplaştırılarak yayımlanıyor.

"Sadece yazarlık atölyesi değil, bir kültür köprüsü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Valisi Vasip Şahin, projeyle gençlerin düşünce dünyasını geliştirmeyi ve edebiyat geleneğini geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirterek "Bilge Yazarlar Projesi, bugün 5'inci yılında meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu proje, sadece bir yazarlık atölyesi değil; lise çağındaki gençlerimizin ruh dünyasına dokunan, onlara kendilerini ifade etme özgürlüğü tanıyan bir kültür köprüsüdür." değerlendirmesinde bulundu.

TYB Genel Başkanı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise projenin, gençlerin medeniyet tasavvurunu kalemleriyle yarınlara taşıması adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak "Gençlerimizin edebiyatın her alanında usta yazarlarla buluşarak kendi seslerini bulmalarına rehberlik etmekten büyük bir gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Edebiyat, Kültür, Güncel, Ankara, Sanat, Son Dakika

