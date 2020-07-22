Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan Kurban Bayramı öncesi uyarı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Kurban Bayramı'nın yeni normalleşme kuralları çerçevesinde kutlanması uyarısında bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, Müslümanlar arasında sosyal paylaşımı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı esas alan Kurban Bayramı'nın yeni normalleşme kurallarının dışına çıkılmadan kutlanmasının, virüsün yayılım hızı adına önem arz ettiğini belirtti.

Bayram dolayısıyla hastalığa karşı vurdumduymazlık yapılmasının sağlık alanında gerçekleştirilen hizmeti geriye götüreceğini vurgulayan Metintaş, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı sırasında, hastalığa karşı vurdumduymazlık yaparsak, insanlara karşı oluşturabileceğimiz bulaştırma riski, bulaştırma hali ya da alabileceğimiz bulaşma riski bizlere ağır bir vebal yükleyebilir. Vebale girmeyelim. Bir dini bayramda, üstelik dini gereklilikleri yerine getirirken aynı toprakları ve aynı kaderi paylaştığı insanlara tam da bayram günü zarar vermeyi kim ister? O halde Kurban Bayramı'nı, pandemiye karşı oluşturulan yeni normaller çerçevesinde geçirmemiz, insanlığa karşı önemli bir dini görev ve sorumluluktur. Bayram sırasında ve hazırlığında, toplumla bir araya gelirken lütfen kurallara uyalım."

Prof. Dr. Metintaş, salgını durdurmak, yürütülen başarılı çabaları boşa çıkarmamak, sonbahar ve kış aylarında tekrar pandeminin ağır sonuçlarına katlanmamak, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan yakınlarla daha uzun süreler birlikte olabilmek ve herkesi korumak için daha duyarlı davranılması gerektiğini sözlerine ekledi.