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11 saat önce
Uğur Yücel'in stand up gösterisi ile sahnelere döneceğini; Cirque du Soleil'in 21 Ağustos'taki şovunu; Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin Gülsin Onay konseri ile başladığını; Cenk Girginol'un bir kez daha Gourmand Ödülü aldığını biliyor musunuz?
Uğur Yücel
'in stand up gösterisi ile sahnelere döneceğini; Cirque du Soleil'in 21 Ağustos'taki şovunu; Gümüşlük
Klasik Müzik Festivali
'nin Gülsin Onay
konseri ile başladığını; Cenk Girginol'un bir kez daha Gourmand Ödülü aldığını biliyor musunuz?
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:02
İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır! Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı