BİM Çalışanlarından İş Yavaşlatma Eylemi

30.01.2026 10:13
Van'da BİM depo çalışanları, ücret politikalarına tepki olarak iş yavaşlatma eylemi başlattı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da BİM depo ve sevkiyat çalışanları ücret politikaları ile çalışma koşullarına tepki için iş yavaşlatma eylemi başlattı. Çalışanlar, açıklanan yeni asgari ücret artışının ardından firma tarafından herhangi bir ek iyileştirme yapılmadığını belirterek taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Zincir marketlerde çalışan emekçilerin hak arayışları devam ediyor. Migros'ta ve BİM depoda çalışan işçiler Türkiye'nin birçok noktasında eylem yapıyor. Van'da da BİM depo ve sevkiyat çalışanları ücret politikalarına ve çalışma koşullarına tepki göstermek amacıyla iş yavaşlatma kararı aldı.

Artan hayat pahalılığı karşısında mevcut maaşların yetersiz kaldığını ifade eden işçiler, depo önünde halay çekerek eylem yaptı. İşçiler adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biz BİM depo sevkiyat çalışanları olarak iş yavaşlatma kararı aldık. Bu kararı alma sebebimiz de şudur. Devletin verdiği yüzde 27'lik zammın üstüne bizim firmamızın hiçbir zam uygulamaması veya daha iyi bir iyileştirme getirmemesidir. Bizim burada yaşadığımız, yaptığımız eylem bizim buradaki talebimiz ve burada birikmemizin tek sebebi şudur. Zam oranının bizim istediğimiz doğrultuda olması artı biraz daha şartlarımızın iyileştirilmesidir. Bir hak varsa ki vardır bunun alınmasını istiyoruz. ve en kısa zamanda alınmasını istiyoruz. Biz burada işimize de ihanet etmiyoruz. İşimizi hepimiz çok seviyoruz. Ancak istediğimiz şartlar gerçekleşmeyince biz de çalışamıyoruz. Çalışma hevesimiz olmuyor. Dolayısıyla bu yola başvurduk."

Kaynak: ANKA

