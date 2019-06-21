Binali Yıldırım: "İstikrarın en büyük çıktısı kalkınmadır, refahtır"
27 dakika önce
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı'nda bulunan Perpa'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:57 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Yıldırım'a eleştiri: Belediyeciliği bedava internetle tanımlamasını gerçekçi bulmuyorum
İsmailağa Cemaati, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldı
Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde
Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması