Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstikrarın en büyük çıktısı kalkınmadır, refahtır"
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Binali Yıldırım: "İstikrarın en büyük çıktısı kalkınmadır, refahtır"

27 dakika önce

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı'nda bulunan Perpa'yı ziyaret etti.

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı'nda bulunan Perpa'yı ziyaret etti.
Binali Yıldırım: İstikrarın en büyük çıktısı kalkınmadır, refahtır
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:57 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, AK Parti, Okmeydanı, Binali Yıldırım, Güncel
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