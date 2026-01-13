Binance TR\'den Yeni Kadın Teknoloji Eğitimi

Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) işbirliğiyle yürütülen Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi, yeni dönem müfredatında yer alan "102 Eğitimleri" için başvuru sürecini başlattı.

Binance TR'den yapılan açıklamaya göre, dijital ekonomide cinsiyet dengesini sağlamak ve kadınların finansal okuryazarlığını artırmak amacıyla kurulan akademi, 2025 yılı için belirlediği "2 bin 25 kadına ulaşma" hedefini aşarak 2 bin 173 mezun verdi.

Akademi, 2026 yılına yeni eğitim başlıkları ve "102 seviyesi" modülleriyle giriş yaptı. Proje, yeni vizyonunu "derinleşme ve uzmanlaşma" olarak belirledi.

Blokzincir, Web3, NFT ve siber güvenlik alanlarında temel yetkinliklerin kazandırıldığı akademi, yeni dönemde bu başlıkları ileri seviyeye taşımayı hedefliyor. 102 Eğitimleri ile katılımcıların teknolojiyi anlaması, proje üretebilmesi ve sektöre nitelikli profesyoneller olarak katılması amaçlanıyor.

Başvuruların 22 Ocak'a kadar devam edeceği ve derslerin 26 Ocak haftasında başlayacağı program, katılımcıları Web3 ve yapay zeka ekosisteminin merkezine taşıyacak.

Müfredatta, "Tokenizasyon Masterclass" ile gerçek dünya varlıkları (RWA) ve kurumsal finans çözümleri ele alınırken, "AI x Blockchain" modülü ile hibrit sistem tasarımlarına odaklanılıyor. Ayrıca veri bilimiyle desteklenmiş ileri düzey atölye çalışmaları da sunuluyor.

Akademinin geçen dönemki katılımcılarının yüzde 62,1'ini üniversite mezunları, yüzde 15,8'ini üniversite öğrencileri oluştururken, en yoğun katılım İstanbul, İzmir ve Gaziantep'ten sağlandı.

"Kadınların finansal özgürlüğünü kazanmasını amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kadınların finansal özgürlüğünü kazanmasını ve dijital ekonominin yalnızca kullanıcısı değil, kurucusu olmasını hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıl belirledikleri hedefi aşarak 2 bin 173 kadına ulaşmış olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencisi ve mezunu genç kadınların programa gösterdiği yoğun ilgi ve deprem bölgesinden gelen güçlü katılım, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kadınların Web3 ve blokzincir ekosisteminde daha güçlü temsil edilmesi, Türkiye'nin küresel rekabet gücüne de önemli katkı sağlayacak. Teknolojide fırsat eşitliği için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

Wtech Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de akademiyi, kadınların blokzincir ve Web3 çağında ekonomiyi inşa eden, yön veren ve değer üreten aktörler olarak güçlenmesi için hayata geçirdiklerini aktardı.

Öney, "2 bin 25 hedefimizi aşarak 2 bin 173 kadına ulaşmamız, sahada karşılığı olan, güven veren ve sürdürülebilir bir etki modeli kurduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde amacımız, kadınların yalnızca yetkinlik kazandığı değil, karar alma mekanizmalarında daha görünür olduğu, teknolojiyle büyüyen bir ekosistemi birlikte güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yolculuğun, bireysel başarıların ötesinde toplumsal dönüşüm üreten bir kalkınma modelini temsil ettiğine değinen Öney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global Stevie Awards ve PSM Awards ile tescillenen yapımız, kadınların dijital ekonominin mimarları olarak kalıcı dönüşüm yaratabildiğinin güçlü bir kanıtı. Önümüzdeki dönemde amacımız, kadınların yalnızca yetkinlik kazandığı değil, karar alma mekanizmalarında daha görünür olduğu, teknolojiyle büyüyen bir ekosistemi birlikte güçlendirmek."