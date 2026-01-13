Binance TR'den Yeni Kadın Teknoloji Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Binance TR'den Yeni Kadın Teknoloji Eğitimi

Binance TR\'den Yeni Kadın Teknoloji Eğitimi
13.01.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binance TR ve Wtech, kadınlara yönelik yeni eğitim programını başlattı. Başvurular 22 Ocak'a kadar.

Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) işbirliğiyle yürütülen Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi, yeni dönem müfredatında yer alan "102 Eğitimleri" için başvuru sürecini başlattı.

Binance TR'den yapılan açıklamaya göre, dijital ekonomide cinsiyet dengesini sağlamak ve kadınların finansal okuryazarlığını artırmak amacıyla kurulan akademi, 2025 yılı için belirlediği "2 bin 25 kadına ulaşma" hedefini aşarak 2 bin 173 mezun verdi.

Akademi, 2026 yılına yeni eğitim başlıkları ve "102 seviyesi" modülleriyle giriş yaptı. Proje, yeni vizyonunu "derinleşme ve uzmanlaşma" olarak belirledi.

Blokzincir, Web3, NFT ve siber güvenlik alanlarında temel yetkinliklerin kazandırıldığı akademi, yeni dönemde bu başlıkları ileri seviyeye taşımayı hedefliyor. 102 Eğitimleri ile katılımcıların teknolojiyi anlaması, proje üretebilmesi ve sektöre nitelikli profesyoneller olarak katılması amaçlanıyor.

Başvuruların 22 Ocak'a kadar devam edeceği ve derslerin 26 Ocak haftasında başlayacağı program, katılımcıları Web3 ve yapay zeka ekosisteminin merkezine taşıyacak.

Müfredatta, "Tokenizasyon Masterclass" ile gerçek dünya varlıkları (RWA) ve kurumsal finans çözümleri ele alınırken, "AI x Blockchain" modülü ile hibrit sistem tasarımlarına odaklanılıyor. Ayrıca veri bilimiyle desteklenmiş ileri düzey atölye çalışmaları da sunuluyor.

Akademinin geçen dönemki katılımcılarının yüzde 62,1'ini üniversite mezunları, yüzde 15,8'ini üniversite öğrencileri oluştururken, en yoğun katılım İstanbul, İzmir ve Gaziantep'ten sağlandı.

"Kadınların finansal özgürlüğünü kazanmasını amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kadınların finansal özgürlüğünü kazanmasını ve dijital ekonominin yalnızca kullanıcısı değil, kurucusu olmasını hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıl belirledikleri hedefi aşarak 2 bin 173 kadına ulaşmış olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencisi ve mezunu genç kadınların programa gösterdiği yoğun ilgi ve deprem bölgesinden gelen güçlü katılım, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kadınların Web3 ve blokzincir ekosisteminde daha güçlü temsil edilmesi, Türkiye'nin küresel rekabet gücüne de önemli katkı sağlayacak. Teknolojide fırsat eşitliği için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

Wtech Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de akademiyi, kadınların blokzincir ve Web3 çağında ekonomiyi inşa eden, yön veren ve değer üreten aktörler olarak güçlenmesi için hayata geçirdiklerini aktardı.

Öney, "2 bin 25 hedefimizi aşarak 2 bin 173 kadına ulaşmamız, sahada karşılığı olan, güven veren ve sürdürülebilir bir etki modeli kurduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde amacımız, kadınların yalnızca yetkinlik kazandığı değil, karar alma mekanizmalarında daha görünür olduğu, teknolojiyle büyüyen bir ekosistemi birlikte güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yolculuğun, bireysel başarıların ötesinde toplumsal dönüşüm üreten bir kalkınma modelini temsil ettiğine değinen Öney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global Stevie Awards ve PSM Awards ile tescillenen yapımız, kadınların dijital ekonominin mimarları olarak kalıcı dönüşüm yaratabildiğinin güçlü bir kanıtı. Önümüzdeki dönemde amacımız, kadınların yalnızca yetkinlik kazandığı değil, karar alma mekanizmalarında daha görünür olduğu, teknolojiyle büyüyen bir ekosistemi birlikte güçlendirmek."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Binance TR'den Yeni Kadın Teknoloji Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:10:55. #7.11#
SON DAKİKA: Binance TR'den Yeni Kadın Teknoloji Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.