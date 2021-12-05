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Binbaşıyı şehit eden etkisiz hale getirilen terörist, eski milletvekili Aygün'ü de kaçırmış (2) - Son Dakika

Binbaşıyı şehit eden etkisiz hale getirilen terörist, eski milletvekili Aygün'ü de kaçırmış (2)

05.12.2021 19:48
Binbaşıyı şehit eden etkisiz hale getirilen terörist, eski milletvekili Aygün'ü de kaçırmış (2)

TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ MAĞARADAN CEPHANELİK ÇIKTITunceli'nin Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı mağaradan cephanelik çıktı.

TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ MAĞARADAN CEPHANELİK ÇIKTI

Tunceli'nin Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı mağaradan cephanelik çıktı. 8 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 1 adet bixi makinalı tüfek ile çok sayıda mühümmatın bulunduğu mağara, kullanılamaz hale getirildi.

Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  Tunceli-Ovacık Kırsalında 3 Aralık 2021 günü başlatılan şehit Jandarma Astsubay Çavuş Tamer Meriç, operasyonunda 1'i sağ, 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede arazi arama-tarama faaliyetleri yapıldı. Teröristlerin kullandığı operasyon bölgesinde tespit edilen 6 sığınak içerisinde 8 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 bixi makineli tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 9 el bombası, 700 kalaşnikof mühimmatı, 143 bixi mühimmatı, 30 kalaşnikof şarjörü, 6 kanas şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 2 gece görüş cihazı, 3 el telsizi, 1 büyük telsiz, 2 telsiz el mandalı,12 fünye, muhtelif miktarda patlayıcı madde, 40 torpil, 1 kablo irtibatlı kol saati, 1 akım ölçer, 1 poşet içerisinde patlayıcı madde, 3 devre kartı, 6 şemsiye, 16 lamba ve gıda maddeleri bulundu.

Silah ve mühimmatları muhafaza altına alan güvenlik güçleri, mağaraları kullanılamaz hale getirdi.


Binbaşıyı şehit eden etkisiz hale getirilen terörist, eski milletvekili Aygün'ü de kaçırmış (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Binbaşıyı şehit eden etkisiz hale getirilen terörist, eski milletvekili Aygün'ü de kaçırmış (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binbaşıyı şehit eden etkisiz hale getirilen terörist, eski milletvekili Aygün'ü de kaçırmış (2) - Son Dakika
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