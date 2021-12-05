Binbaşıyı şehit eden etkisiz hale getirilen terörist, eski milletvekili Aygün'ü de kaçırmış (2) - Son Dakika

TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ MAĞARADAN CEPHANELİK ÇIKTI
Tunceli'nin Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı mağaradan cephanelik çıktı. 8 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 1 adet bixi makinalı tüfek ile çok sayıda mühümmatın bulunduğu mağara, kullanılamaz hale getirildi.Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli-Ovacık Kırsalında 3 Aralık 2021 günü başlatılan şehit Jandarma Astsubay Çavuş Tamer Meriç, operasyonunda 1'i sağ, 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede arazi arama-tarama faaliyetleri yapıldı. Teröristlerin kullandığı operasyon bölgesinde tespit edilen 6 sığınak içerisinde 8 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 bixi makineli tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 9 el bombası, 700 kalaşnikof mühimmatı, 143 bixi mühimmatı, 30 kalaşnikof şarjörü, 6 kanas şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 2 gece görüş cihazı, 3 el telsizi, 1 büyük telsiz, 2 telsiz el mandalı,12 fünye, muhtelif miktarda patlayıcı madde, 40 torpil, 1 kablo irtibatlı kol saati, 1 akım ölçer, 1 poşet içerisinde patlayıcı madde, 3 devre kartı, 6 şemsiye, 16 lamba ve gıda maddeleri bulundu.
Silah ve mühimmatları muhafaza altına alan güvenlik güçleri, mağaraları kullanılamaz hale getirdi.
Kaynak: DHA
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