Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

- Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan kar yağışı şehri tamamen kaplarken, 281 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı şehri tamamen kaplarken, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi aştı.

Kar yağışının etkisini göstermesinin ardından Bingöl Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, esnaf da işyerinin önünü kürek yardımıyla temizledi. Kar yağışıyla şehir merkezi tamamen beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı.

Öte yandan kar nedeniyle kapanan 281 köy yolunun da ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara aralıksız devam ettiği öğrenildi.