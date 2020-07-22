Bingöl Üniversitesi, yayın performansıyla dikkat çekti - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi, pilot üniversite olarak belirlenen 15 üniversite arasında da birinci sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki üniversite performanslarını, dünya bilim camiasında herkesçe en güvenilir ve prestijli olarak kabul edilen Web of Science veri tabanı verilerine göre sıralayan Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) 2019 yılı raporu yayımlandı.

Raporda, üniversiteler; araştırma üniversiteleri, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması alanında pilot seçilen üniversiteler, devlet üniversiteleri, 1933-1987, 1992-1994, 2006-2008 ve 2010-2015 yılları arasında kurulan üniversiteler ve 7 bölgedeki üniversiteler, yayın performansına göre değerlendirildi.

Bingöl Üniversitesi, 108 devlet üniversitesinin yayın performansı sıralamasında 6. Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması alanında pilot seçilen 15 üniversite arasında birinci 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 devlet üniversitesi arasında 2. ve Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 15 üniversite arasında ise birinci sırada yer aldı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, 2019 yılında 355 indeksli yayın ürettiklerini belirterek, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı oranının 1,40 olduğunu söyledi.

Gösterilen başarıdan gurur duyduklarını belirten Çapak, "Üniversitemiz her geçen gün niceliksel olarak büyümenin yanında niteliksel büyüme de kaydediyoruz. Çok genç bir üniversite olmamıza rağmen, ülkemizin asırlık çınarları olan üniversitelerin çok önünde yer almaktayız. Başarımızda; emeğin, çabanın ve aidiyetimizin sonuçlarını alıyoruz. Sıralamaya damga vurmamızda emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.