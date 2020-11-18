Nikolay Vasilyeviç Gogol tarafından kaleme alınan "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu ediniyor.

Tatbikat Sahnesi, 15 yılda yaklaşık 600 bin kişinin izlediği oyunun Fişekhane'deki gösterimini tiyatroseverlere çevrim içi olarak sundu.

Son Dakika › Güncel › 'Bir Delinin Hatıra Defteri' 1500'üncü gösterisinde dijital gala yaptı - Son Dakika

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