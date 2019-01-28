Son Dakika Haberleri: Bir Kişiyi Bıçaklayan Travestiler, Kendilerini Çeken Gazetecilere Tepki Gösterdi

Bir Kişiyi Bıçaklayan Travestiler, Kendilerini Çeken Gazetecilere Tepki Gösterdi

1 saat önce

Karaman'da iki travesti, tartıştıkları 1 kişiyi kolundan bıçaklayarak olay çıkarırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.

Bir Kişiyi Bıçaklayan Travestiler, Kendilerini Çeken Gazetecilere Tepki Gösterdi, System.String[]
Karaman'da iki travesti, tartıştıkları 1 kişiyi kolundan bıçaklayarak olay çıkarırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Tabdut Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, travesti Y.A. (33) ve G.Ö. (36), henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartıştıkları Y.A.'yı (25) kolundan bıçaklarken, H.B.'yi (20) ise darp etti. Bunun üzerine yaralanan iki kişi polisi arayarak yardım istedi. Yaralı arkadaşlar ambulansla hastaneye kaldırılırken Y.A. ve G.Ö. gözaltına alındı. Hastaneye sağlık kontrolüne getirilen iki travesti, burada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek gazetecilerin üzerine yürüdü. Daha sonra hastaneye geldikleri taksiye eşyalarını yükleyen travestiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa
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