Bir Zamanlar Çukurova | 16.bölüm - Fragman 1

Bir Zamanlar C¸ukurova 16.Bo¨lu¨müyle Perşembe 20: 00'de Atv'de!

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Bir Zamanlar C¸ukurova 16.Bo¨lu¨müyle Perşembe 20: 00'de Atv'de!



Yapım: Tims&B Productions



Yönetmen: Murat Saraçoğlu



Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar



Uygulayıcı Yapımcı: Emrah Karacakaya



Senaryo: Yıldız Tunç



Müzik: Aytekin Ataş



Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur



Görüntü Yönetmeni: Sedat Yücel



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