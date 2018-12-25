Bir Zamanlar Çukurova | 16.bölüm - Fragman 1
2 saat önce
Bir Zamanlar C¸ukurova 16.Bo¨lu¨müyle Perşembe 20: 00'de Atv'de!
Bir Zamanlar C¸ukurova 16.Bo¨lu¨müyle Perşembe 20: 00'de Atv'de!
Yapım: Tims&B Productions
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Uygulayıcı Yapımcı: Emrah Karacakaya
Senaryo: Yıldız Tunç
Müzik: Aytekin Ataş
Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur
Görüntü Yönetmeni: Sedat Yücel
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:00
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