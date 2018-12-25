Son Dakika Haberleri: Bir Zamanlar Çukurova | 16.bölüm - Fragman 1

Bir Zamanlar Çukurova | 16.bölüm - Fragman 1

2 saat önce

Bir Zamanlar C¸ukurova 16.Bo¨lu¨müyle Perşembe 20: 00'de Atv'de!

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Bir Zamanlar C¸ukurova 16.Bo¨lu¨müyle Perşembe 20: 00'de Atv'de!

Yapım: Tims&B Productions

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Uygulayıcı Yapımcı: Emrah Karacakaya

Senaryo: Yıldız Tunç

Müzik: Aytekin Ataş

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Görüntü Yönetmeni: Sedat Yücel

Bir Zamanlar Çukurova Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/bzcdizi

Bir Zamanlar Çukurova Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/bzcdizi

Bir Zamanlar Çukurova Resmi Twitter Sayfası: https://www.twitter.com/bzcdizi
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:00 

Murat Saraçoğlu, Yönetmen, Atv, Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, TV
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