Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Çiftçinin Enflasyonu Yüzde 148" - Son Dakika
Üye Girişi

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Çiftçinin Enflasyonu Yüzde 148"

19.07.2022 12:59
Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Çiftçinin Enflasyonu Yüzde 148"

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, üreticilerin girdilerinde bir yılda yüzde 148 oranında artmasını eleştirerek, “Uygulanan yanlış tarım politikaları, çiftçinin üzerindeki borç yükü, tarımı yurt dışına bağımlı hale getirme çabaları yaşanan bu enflasyonun en açık göstergesidir” dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, üreticilerin girdilerinde bir yılda yüzde 148 oranında artmasını eleştirerek, "Uygulanan yanlış tarım politikaları, çiftçinin üzerindeki borç yükü, tarımı yurt dışına bağımlı hale getirme çabaları yaşanan bu enflasyonun en açık göstergesidir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, tarım ürünleri üretici fiyatları Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0,66 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 artış gösterdi. Birleşik Kamu- İş Genel Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde bir yılda yüzde 148,90 oranında artış yaşandı. Tarım üretici fiyatları artış her geçen gün katlanarak devam etmektedir.

Gerçek enflasyonun yüzde 171, 36 olduğu bu dönemde, yaz ayında sebze meyve fiyatları ucuzlayacak sözünün gerçek dışı bir oyalama politikası olduğu çok açık bir şekilde gözlemlenmektedir.

Akaryakıt fiyatları, döviz ve hammadde fiyatlarındaki fahiş artışların üzerine nakliye giderleri ve navlun ücretleri de eklenince çiftçiden çok cüzi miktarlarda alınan ürünler vatandaşa kat kat pahalıya satılmakta, üreticiler ürünlerinden kazandıkları parayla kendi ürettikleri ürünleri bile satın alamamaktadır. Uygulanan yanlış tarım politikaları, çiftçinin üzerindeki borç yükü, tarımı yurt dışına bağımlı hale getirme çabaları yaşanan bu enflasyonun en açık göstergesidir.

AKP hükümetinin acil bir şekilde yurtdışına bağımlı politikalardan vazgeçerek yerli ve milli tarım sözünü yerine getirmesi gerekmektedir. Tarım üretiminde kullanılan bütün girdi fiyatlarındaki vergilerden üreticiler muaf tutulmalı, üreticilerin üzerindeki devlet ve enflasyon baskısına son verilmelidir."

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Mehmet Balık, Kamu İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: 'Çiftçinin Enflasyonu Yüzde 148' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:00 Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
12:47 "Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı
12:20 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı
12:14 Trafikte ilginç olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 13:12:55. #1.12#
SON DAKİKA: Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: "Çiftçinin Enflasyonu Yüzde 148" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement