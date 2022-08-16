Mehmet Balık'tan Diyanet'in "Köylerde Devlet İmam Oldu" Açıklamasına Tepki: "20 Bin Okulun Hangi Amaçla Kapatıldığı Anlaşılmış Oldu" - Son Dakika
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Mehmet Balık'tan Diyanet'in "Köylerde Devlet İmam Oldu" Açıklamasına Tepki: "20 Bin Okulun Hangi Amaçla Kapatıldığı Anlaşılmış Oldu"

16.08.2022 16:47
Mehmet Balık'tan Diyanet'in "Köylerde Devlet İmam Oldu" Açıklamasına Tepki: "20 Bin Okulun Hangi Amaçla Kapatıldığı Anlaşılmış Oldu"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in “Pek çok yerde devletin temsilcisi imamlar kaldı” açıklamasına tepki gösterdi. Balık, “AKP hükümeti Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak yurdumuzu bozguna uğratmaya çalışmaktadır. En son Diyanet’in yaptığı açıklamaya göre ‘köylerde devlet imam oldu’ açıklamasıyla 20 bin okulun hangi amaçla kapatılıp öğrencilerin taşımalı eğitime mahkûm edildiği anlaşılmış oldu” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in "Pek çok yerde devletin temsilcisi imamlar kaldı" açıklamasına tepki gösterdi. Balık, "AKP hükümeti Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak yurdumuzu bozguna uğratmaya çalışmaktadır. En son Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre 'köylerde devlet imam oldu' açıklamasıyla 20 bin okulun hangi amaçla kapatılıp öğrencilerin taşımalı eğitime mahküm edildiği anlaşılmış oldu" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, 11 Ağustos'ta bir televizyon kanalına konuk olmuş ve Kuran kurslarını kreşe benzeterek, "Pek çok yerde devletin temsilcisi imamlar kaldı" demişti. Eğitimciler bu sözleri "İnşa edilen yeni rejimi açığa çıkması" olarak niteledirmişti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık da bugün yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Balık'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"AKP hükümeti Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak yurdumuzu bozguna uğratmaya çalışmaktadır. En son Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre köylerde devlet imam oldu açıklamasıyla 20 bin okulun hangi amaçla kapatılıp öğrencilerin taşımalı eğitime mahküm edildiği anlaşılmış oldu.

"LAİKLİK İLKESİNE AYKIRI BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİLMİŞTİR"

Köylerden öğretmenler kopartılarak binlerce öğrenciyi çağdaş eğitimden uzaklaştırılmış, laiklik ilkesine aykırı bir şekilde hareket edilmiştir. Diyanet'in yaptığı bu açıklama daha önceki zihniyet köy enstitülerini kapatarak çağdaş eğitimin önünü kesmeye çalıştıysa bugün o zihniyetin hala devam ettiği ve köylerden başlayarak çağdaş eğitim sistemini yok etmeye çalıştığının açık bir itirafıdır. Ayrıca Diyanet'in 'İmamların, koruyucu hekimlik, elektrikçilik, tesisatçılık ve şoförlük bilmesi gerekiyor' ifadesi hali hazırda devlette kadrosu bulunan alanında uzman kişilerin açık bir şekilde haklarının gasp edildiğinin bir itirafıdır.

"AKP KÖY OKULLARINI KAPATARAK KÖYLERDEKİ ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM HAKKINI GASP ETTİ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşı kutsal olduğu gibi büyükşehirde yaşayan çocuklarla en ücra köylerde yaşayan çocuklar aynı hizmeti alması bir haktır. AKP hükümeti köy okullarını kapatarak köylerimizde yaşayan çocuklarımızın eğitim alma hakkını gasp etmiştir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; kapatılan köy okullarının tekrar açılması ve yurttaşlarımızın bulunduğu her köye eğitim, ziraat ve sağlık gibi hizmetlerin alanında uzman kişilere verilmesini talep ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Mehmet Balık, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Balık'tan Diyanet'in 'Köylerde Devlet İmam Oldu' Açıklamasına Tepki: '20 Bin Okulun Hangi Amaçla Kapatıldığı Anlaşılmış Oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Balık'tan Diyanet'in "Köylerde Devlet İmam Oldu" Açıklamasına Tepki: "20 Bin Okulun Hangi Amaçla Kapatıldığı Anlaşılmış Oldu" - Son Dakika
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