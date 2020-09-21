Son dakika haberleri! Bisiklet tekeri hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Bisiklet tekeri hırsızlığı kamerada

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, merdiven korkuluklarına kilitli bırakılan bisikletin arka tekerini çalan hırsızlık şüphelisi çocuk, güvenlik kameralarına yakalandı.

Hırsızlık olayı, Esentepe Mahallesi Şehit Cebrail Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın merdiven korkuluğuna kilitlenen bisikletin arka tekeri yerinden sökülerek çalındı. Apartmanda ikamet eden Mustafa Yılmaz, oğlunun bisikletinin arka tekerinin olmadığını görünce güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera görüntülerinde hırsızlık olayını fark eden Mustafa Yıldız, görüntülerle birlikte polis merkezine başvurarak şüpheliden şikayetçi oldu. Adrese gelen polis ekipleri, olay yerinde ve bisiklet üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Bisikletine binmek için evden dışarıya çıktığında arka tekerinin olmadığını görüp babasına durumu aktardığını belirten 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Kadirhan Yılmaz ise, bisikletini her zaman olduğu gibi evlerinin önüne girişteki merdiven korkuluğuna kilitlediğini söyledi. Kadirhan Yılmaz, "Dün akşam yerine koydum. Ondan sonra derslerimi bitirdim, dışarıya çıktım, bir baktım ki lastiğim yok. Çok üzüldüm. Babam bisikleti bana yaz başlangıcında karne hediyesi olarak almıştı. Kamera görüntülerini izledikten sonra polis çağırdık" diye konuştu.

Kamerayı görünce yüzünü tişörtüyle kapatmaya çalıştı

Bisikletine yeni binmeye başladığını da vurgulayan Yılmaz, hırsıza seslenerek tekeri olmadığı için bisikletine binemediğini belirtip getirmesi çağrısında bulundu.

Kamera kayıtlarında, apartmanın önüne bisikletle gelen bir kişinin, daha sonra yaya olarak bina önündeki merdiven korkuluğuna kilitli olan bisikleti ve etraftaki diğer bisikletleri bir süre incelediği görülüyor. Şüphelinin daha sonra yanında getirdiği anahtarla çalmak istediği bisikletin arka tekerini söküp bahçe duvarının gerisindeki otluk alana bıraktığı yer alıyor. Görüntülerde, çevredekilere görünmeden tekrar tekeri almak isteyen şüphelinin, kameraları fark edince yüzünü tişörtüyle kapatmaya çalışarak tekeri alıp bisikletine bindikten sonra adresten uzaklaştığı görülüyor.