Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

30.01.2026 19:16
BIST 100 endeksi 13.838,29 puandan kapandı, mali endeks değer kazandı, altın fiyatları düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,19 puan artarak 13.838,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,71 puan ve yüzde 0,16 azalışla 13.809,39 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.649,11 puanı, en yüksek 13.876,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanarak 13.838,29 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 37,85 puan ve yüzde 0,25 azalarak 15.127,98 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,93 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 3,98, sanayi endeksi yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 53'ü geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 5 bin 68 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 6,4 düşüşle 7 milyon 480 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,00, bileşik getirisi yüzde 34,56 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,3110, satışta 43,4846 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3140, satışta 43,4875 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3725 ve dolar/yen paritesi 154,704 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 69,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

