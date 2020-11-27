Bitcoin 17,000 doların üzerine döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19,484 dolar ile iki yıldan uzun sürenin zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 17,000 doların da altına geriledi.

Yoğun satışlarla 16,369 dolara kadar inen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.67 düşüşle 17,173.01 dolar düzeyine gerilese de, 17,000 doların üzerine döndü. Haftalık kaybı yüzde 4.29 olan Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 318.65 milyar dolar düzeyine indi.