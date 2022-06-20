Bitişiğindeki temel kazma çalışmasında hasar gören 4 katlı bina çöktü: o anlar kamerada - Son Dakika
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Bitişiğindeki temel kazma çalışmasında hasar gören 4 katlı bina çöktü: o anlar kamerada

20.06.2022 21:51
Bitişiğindeki temel kazma çalışmasında hasar gören 4 katlı bina çöktü: o anlar kamerada

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bitişindeki yapılacak inşaatın temel kazma çalışması sırasında kolonlarında ağır hasar meydana gelen ve yapılan denetimde yıkım kararı verilen 4 katlı bina, içindeki eşyalarla çöktü.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bitişindeki yapılacak inşaatın temel kazma çalışması sırasında kolonlarında ağır hasar meydana gelen ve yapılan denetimde yıkım kararı verilen 4 katlı bina, içindeki eşyalarla çöktü. Alınan önlemler sayesinde olayda yalanan olmazken, binanın çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde yeni bina yapılması için temel kazma çalışmalarına başlandı. Kaazı ve harfiyat alımı sırısanda bitişikteki 4 katlı binada ağır hasar meydana geldi. Duvarlarında çatlaklar oluşan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alırken, binanın yıkılmaması içinde vinç yardımıyla binaya destek sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz ile Tatvan Belediyesi İmar Müdürü Ecvet Baysal ve AFAD akipleri, hasar gören binada inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve alınan örneklerin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce binanın eşyalı olarak yıktırılmasına karar verildi. Alınan karar sonrası binayı destekleyen vinç geri çekildikten yaklaşık 3 saat sonra bina kendiliğinden büyük bir toz bulutu içerisinde çöktü.ÖNLEMLER SAYISİNDE OLUMSUZLUK YAŞANMADIİnceleme sonrasında bina sakinlerinin eşyalarını dahi almalarına izin verilmeyen bina ile ilgili alınan önlemler sayesinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Binanın çökme anı ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, İnceleme, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitişiğindeki temel kazma çalışmasında hasar gören 4 katlı bina çöktü: o anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitişiğindeki temel kazma çalışmasında hasar gören 4 katlı bina çöktü: o anlar kamerada - Son Dakika
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