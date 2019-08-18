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Bitkin düşen köpeği elleri ile besledi

1 saat önce

Bitkin düşen köpeği elleri ile beslediBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde ikamet eden Barış Keskin isimli vatandaş, arkadaşlarını karşılamak için gittiği Diyarbakır Havalimanı'nda bitkin halde yavru köpek gördü.

Bitkin düşen köpeği elleri ile besledi
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde ikamet eden Barış Keskin isimli vatandaş, arkadaşlarını karşılamak için gittiği Diyarbakır Havalimanı'nda bitkin halde yavru köpek gördü. Duyarlı vatandaş, aracından getirdiği bisküvi ve su ile köpeği besledi.
Önceki gün arkadaşlarını Diyarbakır Havalimanı'nda karşılamaya gelen Barış Keskin adlı vatandaş, çöp kenarında bitkin halde yavru bir köpek gördü. Hemen aracına giden Keskin, buradan su ve bisküviyi alıp hayvanın yanına geldi. Kendi elleri ile hayvanı besleyen Keskin, çevredekilerden tam not aldı.
Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Barış Keskin, "Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Havalimanı'na bir arkadaşımızı almaya gitmiştik. Onu beklerken çöp kenarında köpeğin bitkin ve halsiz olduğunu görünce dayanamadım, arabada bulunan su ve bisküviyi alıp yanına geldim. SBunları kendi ellerim ile hayvana vermeye çalıştım. Bisküviyi yeyip suyu içtikten sonra kendine geldi. Bir süre sonra da uzaklaştı. Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.
Diyarbakır Havalimanı, Keskin, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
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