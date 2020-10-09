Bitlis'te 40 göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 40 yabancı uyruklu yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün, ilçe merkezi girişinde durdurulan kamyonette 40 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatındaki organizasyonda yer aldığı belirlenen M.B. gözaltına alındı.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirilen şüpheli M.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler, Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edilecek.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.