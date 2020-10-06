Bitlis'te alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bitlis Belediyesince mahallelerde alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yükseliş Mahallesinde su, kanalizasyon ve doğal gaz çalışmalarının ardından yol genişletme ve istinat duvarı çalışmaları da tamamlandı.

Bu kapsamda 3 kilometrelik yol kısa sürede sıcak asfalt dökülerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kanalizasyon, su ve doğal gaz çalışmasını bitirdikten sonra üst yapı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

En kaliteli hizmeti sunmak için dikkatli davrandıklarını kaydeden Tanğlay, şunları ifade etti:

"2 yılda adeta kentimizde hizmet seferberliği ilan ettik. Çalışmalarımız belirlenmiş program dahilinde 13 mahallede yoğun ve titizlikle sürdürülmektedir. Yama asfalttan ve çukurlardan kurtarılan Yükseliş Mahallesi sıcak asfaltla buluştu. Bu hizmeti sunarken en kaliteli ve ömürlük malzeme kullanarak halkımızın rahata kavuşması için yoğun bir çalışma içine girdik. Alanında uzman teknik ekiplerce belirlenmiş program dahilinde vatandaşları mağdur etmeden çalışmalarımızı bitirdik. Diğer mahallelerde de belirlenen program dahilinde çalışmaları tamamlayacağız."