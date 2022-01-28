Bitlis'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Bitlis'te trafik kazası: 5 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan- Hizan karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; kaza bu gün akşam saatlerine doğru Tatvan-Hizan karayolunun Hazro Deresi mevkiinde meydana geldi. Hizan istikametinden Tatvan istikametine gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç Hazro Mevkiinde viraji alamayarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.