Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın Ahlat ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın Ahlat ziyareti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın Ahlat ziyareti

7 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyü ve Ovakışla Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın Ahlat ziyareti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyü ve Ovakışla Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.


Dilburnu köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Çağatay, burada köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Ovakışla beldesindeki Jandarma Karakol Komutanlığına geçen Çağatay, burada görev yapan komutan ve askerlerle görüştü, görevlerinde başarılar diledi.

Çağatay'a ziyaretlerinde Kaymakam Erkan İsa Erat, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Nihat Akşen ve İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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