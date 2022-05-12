Biyokütle Enerji Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde Biyokütle Enerji Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Paşayiğit Mahallesi'ndeki santralin deposunda bulunan odunlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangında elinden yaralanan 1 işçi ile dumandan etkilenen 3 işçi Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Santralde soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
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