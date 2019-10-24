Biyonik el takılan Nuriye'nin, Haluk Levent ile sahneye çıkma hayali gerçek oldu

DENİZLİ'de doğuştan sol eli olmayan, Haluk Levent'in sosyal medyadan başlattığı kampanya sayesinde biyonik el protezine kavuşan Nuriye Gürel'in bir hayali daha gerçek oldu. Kentte gelerek konser düzenleyen ve sahneye Nuriye ile birlikte çıkan ünlü sanatçı Haluk Levent, genç kızın yüzünün bir kez daha gülmesini sağladı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref-Erdem Gürel çiftinin kızı Nuriye Gürel, sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içinde olan gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için geçtiğimiz yıl özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı.

Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel'in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı. Gürel, bu aparat ile gitar çalabilmeye başladı. Basında haberlere konu olan Gürel, en büyük hayalinin biyonik el protezi takılması ve hayranı olduğu Haluk Levent ile birlikte gitar çalıp, düet yapmak olduğunu söyledi.

Gürel'in durumunu öğrenen şarkıcı Haluk Levent de, biyonik el protezi takılması için kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığıyla yardım kampanyası başlattı. Toplanan parayla İstanbul'da Gürel'e biyonik el takıldı. Geçtiğimiz Mart ayında, biyonik eline kavuşan Nuriye Gürel'in Haluk Levent ile gitar çalıp, düet yapma hayali de gerçek oldu.

SAHNE HAYALİ DE GERÇEK OLDU

Bugün Denizli'ye gelen Haluk Levent, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser düzenledi. Hayranlarıyla buluşan ve şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, daha sonra sahneye, biyonik el protezi takılmasına öncülük ettiği Nuriye'yi çağırdı. Nuriye'ye sarılan Levent, onunla birlikte gitar çalıp 'Yollarda bulurum seni' isimli şarkıyı söyledi. Haluk Levent ile düet yapan Nuriye, seyircilerden de yoğun alkış aldı.

'İKİ BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ'

Konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nuriye Güler, bir hayalinin daha gerçek olduğunu belirtti. Güler, kendisine biyonik el takılmasını sağlayan ve konserde düet yapma fırsatı tanıyan Haluk Levent'e teşekkür etti. Güler hayatı boyunca unutulamayacak bir heyecan yaşadığını kaydederek, 'Haluk Levent hayatımdaki iki büyük hayalimin gerçekleşmesini sağladı. Onu çok seviyorum. Benim sesimi duydu, kampanya düzenleyip bana biyonik el takılmasını sağladı. Bugün de onunla birlikte şarkı söyledim. Hayallerimin gerçekleştiği için çok mutluyum' dedi.