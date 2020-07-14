BM'den Bahreyn'de polis öldürme suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezası onanmasına tepki - Son Dakika

BM'den Bahreyn'de polis öldürme suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezası onanmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Bahreyn'de "polis öldürme ve patlayıcı yerleştirerek polis öldürmeye kastetme" suçlarından yargılanan iki kişiye verilen idam cezaları onanmasını kınadı, infazların acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Bahreyn'de "polis öldürme ve patlayıcı yerleştirerek polis öldürmeye kastetme" suçlarından yargılanan iki kişiye verilen idam cezaları onanmasını kınadı, infazların acilen durdurulması çağrısında bulundu.

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BM, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Liz Throssell, yaptığı yazılı açıklamada, "Bahreyn'in en yüksek mahkemesi Temyiz Mahkemesi'nin, itiraflarının işkence altında alındığı iddia edilen iki Bahreynlinin ölüm cezasını onamasından derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Throssell, Muhammed Ramazan ve Hüseyin Musa Ali Musa Muhammed isimli iki kişinin Şubat 2014'te bombalı saldırı sonucu bir polisin ölmesi üzerine tutuklama müzekkeresi olmadan keyfi olarak gözaltına alındığını, aynı yıl idam cezasına çarptırıldıklarını aktardı.

Her iki kişinin de işkence altında ifade verdiğine dair raporlar olduğunun altını çizen Throssell, idam cezasıyla sonuçlanan bir davada işkence altında alınan itirafların kullanılmasının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Throssell, Temyiz Mahkemesinin idam kararını onamasının "büyük bir endişe kaynağı" olduğunu vurgulayarak, Bahreynli makamlara çağrıda bulunarak idamların infazına ilişkin herhangi bir karar varsa acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Bahreyn'i uluslararası hukuka uymaya davet eden Throssell, her iki kişinin adil şartlarda yeniden yargılanması gerektiğini kaydetti.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi, 2014'te bir polisi öldürme ve patlayıcı yerleştirerek diğer polisleri öldürmeye teşebbüs etme suçlamalarıyla yargılanan iki kişi hakkındaki nihai hükmünü dün açıklamış, iki kişiye verilen idam cezaları onanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Bahreyn'de polis öldürme suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezası onanmasına tepki - Son Dakika
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