Son Dakika Haberleri: Bmw: "Bmw Irkçı Söylemlere Fırsat Vermeyecektir"

Bmw: "Bmw Irkçı Söylemlere Fırsat Vermeyecektir"

1 saat önce

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Alman otomobil devi BMW'nin üst düzey yetkilisi ile görüşerek, BMW'nin ırkçı söylemlere ve ayrımcılığa fırsat vermeyeceğini açıkladı.

Bmw:
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Alman otomobil devi BMW'nin üst düzey yetkilisi ile görüşerek, BMW'nin ırkçı söylemlere ve ayrımcılığa fırsat vermeyeceğini açıkladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Alman otomobil üreticisi Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft'ın (BMW) Türkçe yasağı iddiaları ve ırkçı olaylarla ilgili üst düzey yetkilileriyle görüştü. Yeneroğlu, yetkilinin "BMW kendi bünyesinde ne ırkçı söylemlere ne de ayrımcılığa fırsat vermeyecektir" açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Yeneroğlu, BMW'de Türkçe konuşma yasağı iddialarına ilişkin, böyle bir yasağın veya bu yönde bir talimatın olmadığını belirtti. Çalışanların hem çalışma ortamında hem de özel dinlenme alanlarında hangi dilde olursa olsun konuşabileceklerinin altını çizen Yeneroğlu, sadece günlük iş akışının ve ekip görüşmelerinin Almanca yürütüldüğünü ifade etti.

"İddiaları ciddiye alıyoruz"

BMW çalışanı tarafından tekrarlanan ırkçı saçmalıklar ve iş yerindeki ırkçı söylemlere karşı tepki gösteren taşeron firma işçisine çıkış verilmesi iddialarının ciddiye alındığı, bu tür davranışlara hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceği ve bu nedenle iddialarla ilgili bir iç denetim sürecinin başlatıldığı bilgisi BMW yetkilisi tarafından aktarıldı. Ancak iddiaların doğruluğunun şu ana kadar teyit edilemediğini belirten yetkili, Münih İş Mahkemesi'nde devam eden bir davada BMW'nin taraf olarak yer almadığını, bu nedenle de mahkeme tarafından yapılan basın açıklamasına kadar söz konusu iddialardan haberdar olmadıklarını ifade etti. Olayın her halükarda inceleneceğini ve iddiaların doğru olması durumunda harekete geçileceğini söyleyen yetkili, BMW'nin kendi bünyesinde ne ırkçı söylemlere ne de ayrımcılığa fırsat vermeyeceğinin altını çizdi. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Mustafa Yeneroğlu, AK Parti, Güncel
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