Son Dakika Haberleri: Boateng, Hummels ve Müller'e Milli Takım Kapısı Kapandı

Boateng, Hummels ve Müller'e Milli Takım Kapısı Kapandı

1 saat önce

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller'in gelecekte milli takım kadrosunda yer almayacağını söyledi.

Boateng, Hummels ve Müller'e Milli Takım Kapısı Kapandı, System.String[]
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller'in gelecekte milli takım kadrosunda yer almayacağını söyledi.


Löw, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, milli takımda köklü değişime gideceğini belirtti.

"2019 milli takım için yeniden başlangıç yılı olacak. Geçen yılın sonunda başlattığımız köklü değişimi sürdüreceğiz. Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller, milli takımın kadrosunda olmayacaklar." diyen Löw, planlarını oyunculara ve Bayern Münih yöneticilerine bizzat anlatmayı önemli bulduğunu kaydetti.

Bu isimlerin hala üst düzey futbolcular olduğunu anlatan Löw, milli takımın önemli döneminde oynadıklarını dile getirerek, "Mats, Jerome ve Thomas'a başarılı, olağanüstü ve eşsiz yıllar için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada da Löw'ün kararını, oyunculara bizzat bildirdiği aktarıldı.

Almanya Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni verememiş ve grup aşamasında elenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:21 Kaynak: AA

Thomas Müller, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Spor
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