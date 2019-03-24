Son Dakika Haberleri: Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Hacettepespor: 1-1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Hacettepespor: 1-1

1 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Mustafa Han (xx), Muratcan Ilgaz (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xx) - Muhammet (xx), Özgür İleri (x) (Dk. 25 Ozan xx), Özgür Yılmaz (xx) (Dk. 68 İzzet xx), Erkan (xx), Orhan Aktaş (xx), Harun (xx), Emirhan (xx), Celal (x) (Dk.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Hacettepespor: 1-1, System.String[]


STAT: İlçe

HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Mustafa Han (xx), Muratcan Ilgaz (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xx) - Muhammet (xx), Özgür İleri (x) (Dk. 25 Ozan xx), Özgür Yılmaz (xx) (Dk. 68 İzzet xx), Erkan (xx), Orhan Aktaş (xx), Harun (xx), Emirhan (xx), Celal (x) (Dk. 77 Şaban x), Orhan Şam (x), Cem (xxx)

HACETTEPESPOR: Burak (xx) - Arda (xx), Ahmet Mert (xx), Hüseyin Eren (x), Mustafa Hüseyin (xx), Berat (xx), Kaan (x) (Dk. 48 Furkan xx), Çayan (x) (Dk. 47 Muhammed Ali xxx), Serdarcan (xxx), Yağız Suat (xx), Mehmet Tuğrul (x) (Dk. 74 Metehan x)

GOLLER: Dk. 39 Cem (Bodrum Bld Bodrum), Dk. 53 Muhammed Ali (Hacettepe)

SARI KARTLAR: Arda (Hacettepe), Erkan (Bodrum Bld Bodrum)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde öne geçtiği karşılaşmada Hacettepespor'la da yenişemedi: 1-1.

Yeşil-beyazlıların golünü 39. dakikada Cem atarken Hacettepe'nin golü 53. dakikada Muhammed Ali'den geldi. Bu skorla Bodrumspor 40, konuk ekip 30 puana ulaştı.

8. dakikada gelişen Hacettepespor atağında Berat'ın sol kanattan ortasında Yağız Suat'ın 6 pas içerisinden vuruşunu Bodrumspor kalecisi Fırat, çizgi üzerinde 2 hamlede kurtardı.

39. dakikada Bodrumspor öne geçti. Harun'un derinleme pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cem'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

53. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Serdarcan'ın sol kanattan ortasında Orhan Şam'ın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ikinci yarıda oyuna giren Muhammed Ali tamamladı: 1-1.

Maçta başka gol olmadı. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:09 Kaynak: DHA

Fırat, Hacettepespor, Bodrum, Spor
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