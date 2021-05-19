BODRUM BELEDİYESİ'NDEN 19 MAYIS'A ANLAMLI KLİP - Son Dakika

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN 19 MAYIS'A ANLAMLI KLİP

19.05.2021 13:45

BODRUM Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için klip hazırladı.

BODRUM Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için klip hazırladı. Klipte, EHF Avrupa Kupası'nı takımda artan Covid-19 vakaları nedeniyle kazanamayan Yalıkavakspor'un kadın oyuncuları yer alıyor.

Yalıkavakspor Hentbol Takımı, 2020-2021 sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Kupası'nda 3, EHF Avrupa Kupası'nda ise finale kadar 5 maçta, toplam 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Takımın yenilmez armadaki yolcuğu Rocasa Gran Canaria maçına kadar başarıyla devam etti. Ancak bu yenilmezlik serisi Covid-19 pandemisi ile bambaşka bir boyut kazandı. Çeyrek finaldeki Rocasa Gran Canaria maçı öncesinde takımda 6 oyuncunun PCR testi pozitif çıktı. Avrupa Hentbol Federasyonu kararıyla, çeyrek final tek maç üzerinden oynandı. Denizin kızları, o tek maçta rakibini yenmeyi başardı ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip Lokomotiva Zagreb takımı oldu. Ancak Yalıkavakspor virüs pençesinden kurtulamadı. 18 kişilik takımdan, 15 sporcunun testi pozitif çıktı. Tüm girişimler sonuçsuz kaldı ve ilk kez Avrupa'da mücadele eden Yalıkavakspor Hentbol Takımı, iki maçta da hükmen yenilmiş sayılarak Avrupa'ya veda etti.

Bodrum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı klipte Yalıkavakspor Hentbol Takımı'nı unutmadı. Klipte, EHF Avrupa Kupası'nı takımda artan Covid-19 vakaları nedeniyle kazanamayan Yalıkavakspor'un kadın oyuncuları yer verildi. Klipte

duraktaki taksicilerin ve tost yapan bir büfe işletmecisinin cep telefonuyla hentbol takımının maçını izlemesi ve hentbol takımının oyuncularından Yasemin Şahin, Reyhan Kaya, Yeliz Yılmaz, Cansu Piren, Buket Yılmaz ile röportaj ve sporcuların antrenmanından kesitler sunuldu.

Klipte ayrıca, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşmasına ve Yalıkavakspor Hentbol Takımı oyuncularını ziyareti de yer aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yalıkavakspor Hentbol Takımı'na desteğin süreceğini belirtip, "Kızlarımız tüm Avrupa'yı dize getirdi ancak virüse yenildi. Gururumuz olan kızlarımızın dün nasıl yanlarında olduysak, yarın da olacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde, kızlarımızın hüzünlü başarı hikayesini anlatmaktan gurur duyuyoruz. Belki bu yıl olmadı ancak gelecek yıl kızlarımızı Avrupa'da kupayı kaldırırken göreceğimize inancımız tam" dedi.

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN 19 MAYIS'A ANLAMLI KLİP
BODRUM BELEDİYESİ'NDEN 19 MAYIS'A ANLAMLI KLİP
BODRUM BELEDİYESİ'NDEN 19 MAYIS'A ANLAMLI KLİP
BODRUM BELEDİYESİ'NDEN 19 MAYIS'A ANLAMLI KLİP

Mustafa Kemal Atatürk, Hentbol, Bodrum, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM BELEDİYESİ'NDEN 19 MAYIS'A ANLAMLI KLİP - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın

Son Dakika Haberleri
14:32 Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı
14:26 Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti
14:14 Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti
14:08 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu
14:02 Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı
13:52 Edremit, SMA hastası 13 aylık Defne bebek için adeta seferber oldu
13:40 Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır
13:25 Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın
13:21 Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı
12:36 Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek
Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı         
14:32
Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti         
14:14
Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı         
14:03
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı         
13:25
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu         
11:52
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı         
09:13
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 14:42:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BODRUM BELEDİYESİ'NDEN 19 MAYIS'A ANLAMLI KLİP - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement