Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte eğlence merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, Bodrum'da hayat normale döndü. Kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte Bodrum'daki eğlence merkezleri kapılarını yerli ve yabancı turistler için açtı. Kısıtlamaların sona ermesi ile Bodrum sokakları hareketlenirken, mekanlarda yoğunluk yaşandı.