Bodrum'da otel odasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bodrum'da otel odasında çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gümbet Mahallesi Kemal Kayacan Caddesi'ndeki bir otel odasından dumanların yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otelin bir odası hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:19 Kaynak: AA
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