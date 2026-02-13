Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı - Son Dakika
Yaşam

Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Haberin Videosunu İzleyin
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
13.02.2026 18:40
Haberin Videosunu İzleyin
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Haber Videosu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağışın ardından alışılagelmişin dışında görüntüler ortaya çıktı. Mustafa Kalem Parkı'ndaki göletin taşması sonucu sular yola kadar ulaştı; göletteki balıklar ise akıntıyla birlikte asfalta sürüklendi. Yolda çırpınan balıkları gören bazı vatandaşlar, canlıları kurtarmak için seferber olurken bazıları ise yemek için yoldan balık topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Mumcular Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLAR ASFALTTAN BALIK TOPLADI

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Mumcular Mustafa Kalem Parkı'ndaki gölet taşarken, çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı. Göletten taşan sularla birlikte balıkların asfalta sürüklendiği anlar, çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Yolda çırpınan balıkları gören bazı vatandaşlar, canlıları kurtarmak için seferber olurken bazıları ise yemek için yoldan balık topladı.

Bodrum'da sağanak baskını: Gölet taştı, asfalta balık yağdı

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bölge sakinlerinden tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, su taşkınıyla birlikte yola savrulan balıklar ve vatandaşların kurtarma operasyonu net bir şekilde görüldü.

Bodrum'da sağanak baskını: Gölet taştı, asfalta balık yağdı
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Bodrum, Muğla, Dünya, Yaşam, Doğa

Son Dakika Yaşam Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı - Son Dakika
