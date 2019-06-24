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Bodrum Müzik Festivali 15 yaşında

1 saat önce

22-25 Ağustos tarihleri arasında 15. Kez gerçekleştirilecek olan Bodrum Müzik Festivali'nin açılış konserinde Fazıl Say'a; Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Bodrum Müzik Festivali 15 yaşında, System.String[]
22-25 Ağustos tarihleri arasında 15. Kez gerçekleştirilecek olan Bodrum Müzik Festivali'nin açılış konserinde Fazıl Say'a; Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:08 
Fazıl Say, Müzik Festivali, Bodrum, Ekonomi
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